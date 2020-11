MNS-Pflicht: Gesichtsvisiere ab sofort verboten

Mit den neuen Corona-Maßnahmen kam auch eine Ausweitung der MNS-Pflicht. Für Gesichtsvisiere galt eine zweiwöchige Übergangsfrist, seit dem Wochenende werden sie nicht mehr als adäquater Schutz anerkannt.

Die derzeit geltende Corona-Verordnung beinhaltet ein Verbot sogenannter "Face-Shields". Überall, wo in Österreich Maskenpflicht gilt, werden sie seit 7. November als Schutzvorrichtung nicht mehr anerkannt.

Covid-Verordnung: Plastikvisiere seit dem 7. November verboten

Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen, wozu auch unterirdische Passagen zählen, ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Gleiches gilt für sämtliche Veranstaltungen, egal ob in Hallen oder im Freien sowie auf Bahnhöfen, Haltestellen und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln.