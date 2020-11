Mit Punschkrapferl und Hosenträger: SPÖ und NEOS präsentierten Pakt in Wien

Am Dienstag wurde das Koalitonsprogramm von SPÖ und NEOS in Wien vorgestellt. Wiederkehr und Ludwig tauschten außerdem Aufmerksamkeiten aus.

Koalitionsverhandlungen in Wien: Kaum Stolpersteine

Die beiden Parteichefs verwiesen in der Pressekonferenz noch einmal auf eine Reihe von - schon im Vorfeld bekannt gewordene - Inhalte. Angesprochen auf die schwierigsten Stolpersteine, versicherten beide, dass er derlei so gut wie nicht gegeben habe. "In den inhaltlichen Punkten haben wir uns oft schnell gefunden", meinte Ludwig. Die größte Herausforderung sei eigentlich gewesen, für die Projekte gerade in der Coronakrise und damit verbundenen Einbrüchen bei den Einnahmen auch die Budgetierung sicherzustellen.