Mistelbach: Gutachten nach tödlicher Messerattacke auf 48-Jährige in Auftrag

Zwei in Auftrag gegebene Gutachten sollen Aufschluss über den Alkoholisierungsgrad und die Zurechnungsfähigkeit jenes Beschuldigten geben, der seine 48-jährige Partnerin in Mistelbach erstochen haben soll.

Gutachten sollen Alkoholisierung und Zurechnungsfähigkeit klären

Der 53-Jährige hatte nach der Festnahme eine Alkoholkontrolle verweigert. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine körperliche Untersuchung in Form eines Bluttests an. Das Ergebnis dieser Überprüfung teilte Köhl am Dienstag auf APA-Anfrage nicht mit.

48-Jährige starb durch sechs Stiche in Oberkörper

Das Gewaltverbrechen wurde am Abend des 8. Dezember 2019 verübt. Die 48-Jährige wurde in einer Wohnung gefunden, ihr Lebenspartner an Ort und Stelle als Verdächtiger festgenommen. Der 53-Jährige soll die Frau mit einem Küchenmesser erstochen haben. Bei der Einvernahme war der Beschuldigte geständig. Laut Obduktion erlitt das Opfer sechs Stiche in den Oberkörper.