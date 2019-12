Tödliche Messerattacke in Mistelbach: 53-Jähriger in U-Haft

Über jenen Mann, der am Sonntag einer 48-Jährigen im Bezirk Mistelbach mit einem Messer tödliche Verletzungen zufügte, wurde nun die U-Haft verhängt.

Nach tödlicher Messerattacke: U-Haft über 53-Jährigen verhängt

Das vorläufige Ergebnis der Obduktion war Schober zufolge am Mittwochnachmittag weiter ausständig. Bereits durchgeführt worden sei die angeordnete körperliche Untersuchung des 53-Jährigen - ein Bluttest, da der Mann nach der Festnahme eine Alkoholkontrolle verweigert hatte. Ein Resultat lag noch nicht vor. Unklar war vorerst, ob seitens der Staatsanwaltschaft weitere Gutachten in Auftrag gegeben werden.

Die Bluttat ereignete sich am Sonntagabend. Die 48-Jährige wurde mit mehreren Stichverletzungen im Bauch in einer Wohnung gefunden, ihr Partner an Ort und Stelle als Verdächtiger festgenommen. Der 53-Jährige soll die Frau mit einem Küchenmesser erstochen haben. Bei der Einvernahme am Montag war der Beschuldigte geständig.