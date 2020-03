Milder Krankheitsverlauf bei 89 Prozent der Infizierten

Von den 5.560 Coronavirus-Erkrankten (Stand Mittwoch 15.00 Uhr) werden derzeit rund 630 Personen in Spitälern behandelt.

Rund elf Prozent der Covid-19-Erkrankten in Österreich sind am Mittwoch in Spitälern betreut worden. Von den um 15.00 Uhr 5.560 bestätigten Fällen mussten 1,6 Prozent (rund 90 Personen) auf Intensivstationen behandelt werden. Weitere 9,75 Prozent (rund 540 Patienten) befanden sich auf einer Normalstation, teilte das Gesundheitsministerium am späten Nachmittag mit.