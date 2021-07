Messerstich beim Gassigehen in Wien-Simmering: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Am Freitagabend wurde ein Mann in Wien-Simmering beim Gassigehen von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen.

Der 39-Jährige steht im Verdacht, einem 30-Jährigen mit einem Messer in den Oberarm gestochen hat. Weil sein Hund gerade frisch operiert war, wollte der 30-Jähriger nicht, dass der andere seinen Hund von der Leine lässt, da kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, berichtete die Polizei am Sonntag.

Messerattacke nach Streit zwischen Hundebesitzern in Wien-Simmering

Bei dem Streit schlug der Uneinsichtige dem 30-Jährigen zunächst mit der Leine auf den Kopf und flüchtete, berichtete die Polizei am Samstag. Als der Hundebesitzer mit seinem Bekannten von der Gassirunde zurückkehrte, wartete der Kontrahent bereits bei der Hausstiege am Rosa-Jochmann-Ring in Wien-Simmering und stach mit einem mitgebrachten Messer zu. Danach ging er auf den jüngeren Begleiter des Hundebesitzers los. Der 29-Jährige konnte allerdings davonrennen.