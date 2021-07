Hundebesitzer in Wien-Simmering von Unbekanntem mit Messer attackiert: Fahndung

Am Freitag wurden zwei Männer in Wien-Simmering beim Gassi gehen von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und attackiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Bekannte (29 und 30 Jahre alt) waren am 2. Juli gegen 23.20 Uhr mit einem frisch operierten Hund am Rosa-Jochmann-Ring in Wien-Simmering spazieren und trafen auf einen anderen Hundebesitzer. Dieser wollte seinen Hund von der Leine lassen, woraufhin es zu einem Streit kam. Dabei soll der Unbekannte den 30-Jährigen mit der Leine auf den Kopf geschlagen haben, danach entfernten sich die Personen in entgegengesetzter Richtung.