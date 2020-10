Messerattacke in Wien-Floridsdorf: Tat geklärt

Nachdem ein Mann in Wien-Floridsdorf auf offener Straße auf einen weiteren Mann eingestochen haben soll, konnte die Polizei nun einen weiteren Verdächtigen ausforschen. Der gestand sofort.

Wie berichtet nahm die Polizei am letzten Sonntag einen gesuchten 42-Jährigen in Wien-Brigittenau fest, der einige Tage zuvor in Wien-Floridsdorf auf offener Straße einen Mann mit einem Messer attackiert haben soll. Da die Zeugen ihre Aussagen aber widerrufen haben und auch keine weiteren Indizien für eine Tat erhoben werden konnten, wurde der Mann aus der Untersuchungshaft entlassen.