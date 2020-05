Mehr Platz für Schanigärten statt Parkplätzen in Döbling gefordert

"Arbeitsplätze statt Parkplätze!" so der Appell des Döblinger Bezirksvorsteher-Stellvertreters Thomas Mader. Konkret meint er, dass es mehr Platz für Schanigarten bedürfe, um die Gastronomie wieder anzukurbeln.

"Die für Döbling so wichtigen Gastronomiebetriebe haben es in diesen Tage nicht leicht. Daher setze ich mich dafür ein, dass unsere Wirte und Cafés dieses Jahr größere und vermehrt auch neue Schanigärten bewilligt bekommen," so Döblings Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas Mader.