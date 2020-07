Mehr Pfusch in der Coronakrise

Durch die Coronakrise ist die Schwarzarbeit in Österreich gestiegen. Viele pfuschen selbst öfter oder lassen vermehrt im Pfusch arbeiten. "Die Schattenwirtschaft dient somit als Puffer für sonst noch wesentlich höhere Einkommensverluste", sagte der Linzer Ökonom Friedrich Schneider am Donnerstag.

Auch Herr und Frau Österreicher gehen von wesentlich mehr Schwarzarbeit in der Krise aus, zeigt eine im Juni vom Linzer Market-Institut vorgenommene Befragung von 1.016 Personen, älter als 16 Jahre.

Mehr Pfusch während Coronakrise

Dabei gaben 44 Prozent an, dass die Schwarzarbeit während der Corona-Pandemie und der dadurch ausgelösten Rezession deutlich oder etwas mehr geworden ist, hieß es in einem Pressegespräch. 41 Prozent meinten, sie sei in etwa gleich geblieben, 8 Prozent sie sei etwas weniger geworden und 5 Prozent sie sei deutlich weniger geworden; zwei Prozent machten dazu keine Angabe.