Marchfeldkanal-Leiche: U-Haft gegen 38-Jährigen verlängert

Die Untersuchungshaft gegen den Verdächtigen im Fall der Mitte Jänner im Marchfeldkanal gefundenen Leiche ist um vier Wochen verlängert worden.

Auf eine Haftprüfung wurde aufgrund der Beweislage verzichtet, wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage am Freitag mitteilte. Bis zum 18. März wird der 38-jähriger Iraner, der bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt hat, weiter in U-Haft sitzen.

45-Jähriger wegen finanziellen Motivs erschlagen und im Marchfeldkanal entsorgt

Schon bald konzentrierten sich die Erhebungen wegen mehrerer Verdachtsmomente auf den 38-jährigen Iraner, der ein Freund des Opfers war und seit Jahren in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus lebt. Der Mann wurde observiert und Ende Jänner, als er scheinbar flüchten wollte, verhaftet. In seiner Einvernahme gab der Tatverdächtige an, dass der 45-Jährige ihm 9.000 Euro unterschlagen haben soll. Bei einem Streit zu dem Thema soll es zu einem Gerangel gekommen sein, infolgedessen der Jüngere einen Latthammer, den er am Tag zuvor gekauft und zur Aussprache mitgebracht hatte, zog und dem 45-Jährigen mehrmals auf den Kopf schlug. Wie der Verdächtige die Leiche des Mannes schließlich zerteilt und im Marchfeldkanal entsorgt hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.