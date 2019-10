Marathon-Weltrekordversuch in Wien: 1:59-Challenge fix am Samstag

Der Marathon-Weltrekordversuch, 1:59-Challenge, von Eliud Kipchoge wird definitiv am Samstag im Wiener Prater stattfinden. Die Wetterprognosen für diesen Tag seien optimal, gaben die Veranstalter des Marathon-Rekordversuches am Mittwoch bekannt.

Die Uhrzeit des Starts wird erst am Freitagnachmittag festgelegt, es gibt ein Zeitfenster von 5 bis 9 Uhr.

Streckenprofil für Weltrekordversuch nahezu ideal

Das Streckenprofil für den Marathon-Weltrekordversuch von Eliud Kipchoge am Wochenende in Wien ist laut einer Analyse von Sportwissenschaftern der Universität Wien bzw. aus den USA "bestens geeignet". Die hauptsächlich im Prater gelegene Laufstrecke sei nur "unwesentlich langsamer als eine theoretische Idealstrecke ohne Steigungen und Kurven", hieß es in einer Aussendung der Uni.