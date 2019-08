Eliud Kopchoge wird am 12. Oktober die Challenge in Wien starten.

Marathon-Versuch "INEOS 1:59 Challenge" startet am 12. Oktober in Wien

Am 12. Oktober startet in Wien die "INEOS 1:59 Challenge". Eliud Kipchoge will als Erster den Marathon unter zwei Stunden laufen.

Der Kenianer Eliud Kipchoge startet seinen Versuch, als Erster einen Marathon unter zwei Stunden zu laufen, auf der Wiener Reichsbrücke. Dort beginnt traditionell auch der Vienna City Marathon. "Ein besserer Ort für den Start ist in Wien nicht zu finden. Die Reichsbrücke ist optisch und sportlich die beste Wahl", meinte Organisationsleiter Gerhard Wehr.

Ziel ist das Ernst-Happel-Stadion in Wien

Die "INEOS 1:59 Challenge" soll am 12. Oktober stattfinden. Bei ungünstigem Wetter stehen der 13. bis 20. Oktober als Ersatztermin bereit. Marathon-Olympiasieger und Weltrekordhalter Kipchoge wird nach etwa 1,2 Kilometern das Riesenrad und die Prater Hauptallee erreichen, wo er zwischen Praterstern und Lusthaus vier volle Runden plus einen Schlussabschnitt zurücklegen wird. Das Ziel befindet sich auf Höhe des Ernst-Happel-Stadions.