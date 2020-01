Manfred Kölly: LBL-Spitzenkandidat im Porträt

Der aus der FPÖ kommende Einzelkämpfer Manfred Kölly versucht am Sonntag mit seinem Bündnis Liste Burgenland ein drittes Mal in den Landtag zu kommen. Der LBL-Spitzenkandidat im Porträt.

Manfred Kölly wurde am 21. Juli 1954 in Deutschkreutz im Mittelburgenland geboren. Nach der Hauptschule machte er eine kaufmännische Lehre und war mehr als drei Jahrzehnte Prokurist bei einer Eisen- und Baustoffhandlung. Er begann seine politische Karriere in seiner Heimatgemeinde, wo er 1992 als Vertreter der FPÖ in den Gemeinderat einzog. 1997 wurde er in den Gemeindevorstand gewählt.