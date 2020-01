Bündnis Liste Burgenland will drittes Mandat bei der Landtagswahl

Das Bündnis Liste Burgenland hofft, bei der Landtagswahl am 26. Jänner ein drittes Mandat erreichen zu können. Trotz schwieriger Ausgangslage zeigt man sich optimistisch.

Das Bündnis Liste Burgenland (LBL) - das am Sonntag den Wahlkampfauftakt begangen hat- hofft, nunmehr zum dritten Mal die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag zu schaffen. Obwohl es im Sommer einen der zwei Abgeordneten an die SPÖ verlor, peilt Spitzenkandidat Manfred Kölly als Wahlziel am 26. Jänner drei Mandate an. Gegründet wurde die Gruppierung von ihm und Ex-FPÖ-Chef Wolfgang Rauter.