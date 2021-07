Malta lässt nur noch Geimpfte ins Land

Der kleine Inselstaat Malta lässt nur noch geimpfte Personen ins Land. Ab Mittwoch müssten Reisende einen Impfnachweis vorzeigen. Bisher reichte ein negativer PCR-Test.

Die Regierung in Malta hat nach einem deutlichen Anstieg der Corona-Infektionszahlen die Regelungen für Einreisen verschärft. Ab Mittwoch kommender Woche müssten Reisende einen Impfnachweis vorzeigen, sagte Gesundheitsminister Chris Fearne am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz. Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern unterwegs seien, bräuchten einen negativen PCR-Test.