Mädchen nach Fenstersturz in Wien weiter in Lebensgefahr

Die Siebenjährige, die am Donnerstag in Wien-Währing aus dem Fenster stürzte, liegt weiterhin im Koma. Beim Sturz aus vier Metern Höhe zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu.

Eine Siebenjährige, die am Donnerstag in Wien-Währing bei einem Fenstersturz schwer verletzt wurde, war am Samstag weiter in akuter Lebensgefahr. Das sagte ein Sprecher des Krankenanstaltenverbundes (KAV) auf Anfrage. Das Mädchen befand sich wegen schwerer Kopfverletzungen im künstlichen Tiefschlaf.