Allein zu Hause: 7-Jährige stürzte in Wien-Währing aus Fenster

Ein siebenjähriges Mädchen stürzte am Donnerstag aus dem Fenster einer Wohnung in Wien-Währing und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Eltern hatten zuvor ihre drei Kinder eingesperrt, um Einkaufen zu gehen.

Wiener Polizeibeamte wurden am Donnerstag um 11 Uhr wegen eines Fenstersturzes in Wien-Währing alarmiert. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollten die Eltern einkaufen gehen und ließen ihre drei Kinder (2, 4, 7) unbeaufsichtigt in der Wohnung zurück. Da die Eingangstür versperrt war, versuchten die Kinder über ein Fenster den Eltern zu folgen.