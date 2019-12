Ludwig von Gerüchten über Strache-Comeback durch DAÖ unbeeindruckt

Dass Heinz-Christian Strache bei der kommenden Wien-Wahl zum politischen Gegner für Michael Ludwig werden könnte, lässt den Wiener Bürgermeister relativ kalt.

"Ich mische mit nicht in die Angelegenheiten anderer Parteien ein. Ich kandidiere gegen jeden bei der Wien-Wahl, ich kann es mir ohnehin nicht aussuchen", meinte er am Freitag.

Michael Ludwig lässt neue DAÖ-Fraktion relativ kalt

Freude über die jüngsten Zerwürfnisse in der FPÖ bzw. im rechten Lager will Ludwig nicht durchblitzen lassen: "Ich hab keine Schadenfreude. Man wird sehen, wie sich diese neue Fraktion politisch einbringen wird. Danach werden wir sie auch bewerten", kommentierte der Stadtchef am Rande einer Pressekonferenz.