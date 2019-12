"Kein Flächenbrand": FPÖ nimmt DAÖ-Abspaltung gelassen

Die DAÖ-Abspaltung wird von der FPÖ-Spitze gelassen gesehen. "Das ist so, als würden drei Einwohner aus Villach wegziehen", meinte Parteichef Norbert Hofer am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz.

Die Entscheidung über den Ausschluss von Heinz-Christian Strache aus der FPÖ soll am Freitag erfolgen. Das sagten Parteichef Norbert Hofer und Wiens Landesobmann Dominik Nepp am Donnerstag in einer Pressekonferenz.