"Bündnis Zukunft Ibiza": FPÖ-Chef Hofer verspottet neuen DAÖ-Klub

Die Gründung des neuen Klubs "Die Allianz für Österreich" (DAÖ) veranlasste FPÖ-Chef Norbert Hofer zu einem spöttischen Tweet.

"FPÖ hat Rucksack abgelegt": Hofer reagiert auf DAÖ-Klub mit Spott

Die FPÖ-Spitze will in einer Pressekonferenz am Nachmittag zu den aktuellen Entwicklungen Stellung nehmen. Für Hofer ist damit ein "klarer Trennstrich" vollzogen. Die FPÖ habe den Rucksack abgelegt, so Hofer.