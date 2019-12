Baron und 2 weitere Mandatare verlassen Wiener Partei

Am Donnerstag treten Karl Baron und zwei weitere Mandatare aus dem FPÖ-Klub aus. Wir berichten live.

Bei einer Pressekonferenz meldete sich Karl Baron noch einmal zu Wort. Erst am Montag wurde er als Gemeinderat der Wiener FPÖ abgewählt. Mit seinem Rücktritt könnte auch für den ehemaligen FPÖ-Chef Strache der Weg wieder frei werden.

Baron sprach sich für Straches Rückkehr aus

Im Konflikt zwischen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der Wiener FPÖ kommt offenbar Bewegung. Neben Strache-Unterstützer Karl Baron sollen auch zwei weitere Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete am Donnerstagvormittag den blauen Rathausklub verlassen haben. Alle drei sollen auch aus der Partei ausgetreten sein, erfuhr die APA aus Kreisen der Wiener Landespartei.

Baron, der sich in den vergangenen Wochen für eine Rückkehr von Strache an die Wiener Parteispitze ausgesprochen hatte, hat für Donnerstagvormittag eine persönliche Erklärung angekündigt. Spekuliert wird, dass der Abgeordnete auf sein Landtagsmandat verzichten könnte. Damit würde er den Weg für Strache in den Wiener Landtag freimachen, da dieser dann Anspruch auf dessen Mandat hätte.