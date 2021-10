Ludwig: Steuerreform wird so nicht kommen

Scharfe Kritik an der Steuerreform der Regierung kommt vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Er hat ein Aufschnüren des Pakets gefordert.

Ludwig gehe davon aus, dass die Reform in dieser Form nicht komme, sagte er in einer Pressekonferenz im Rathaus. Vor allem der Klimabonus sei unfair. "Die Steuerreform benachteiligt ganz stark den urbanen Raum und Wien besonders", beklagte er.

Wienerinnen und Wiener würden laut derzeitigen Berechnungen in die niedrigste Stufe des Bonus-Systems fallen. Ludwig will nun über das System insgesamt reden. Denn nötig sei, klimafreundliches Verhalten zu belohnen und nicht zu bestrafen.

Klimabonus laut Wiener Bürgermeister "unfair"

Städte und ländlicher Raum soll nicht "auseinanderdiviert" werde

Ludwig forderte - auch im Namen der Länder, Städte und Gemeinden, wie er betonte - in die weiteren Gespräche eingebunden zu werden. "Wir sind ja auch eingebunden in die Finanzierung all dessen." Wien würde etwa durch die Reduzierung der Lohn- bzw. Körperschaftssteuer pro Jahr 450 Mio. Euro verlieren. Bei den Verhandlungen solle etwa darüber gesprochen werden, wie ein "sinnvolleres" Bonussystem aussehen könne. An rechtliche Maßnahmen wolle er noch nicht denken, versicherte er. Denn er gehe davon aus, dass es Änderungen geben werde.