Kanzler Kurz erklärt: Darum kriegen Wiener nur 100 Euro Klimabonus

Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach am Montag mit PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die türkis-grüne Steuerreform und den Grund, warum Wiener nur 100 Euro "Klimabonus" erhalten.

"Es ist eine Lebensrealität, dass es am Land anders ist als in der Stadt und in der Stadt noch einmal anders als in der Großstadt", verteidigte Kurz im "PULS24"-Interview das Gefälle. In Wien sei man in wenigen Minuten bei der nächsten U-Bahn-Station, "am Land" bräuchten Menschen mit Kindern oder flexiblen Arbeitszeiten das Auto, um zur Arbeit zu kommen.