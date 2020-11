Ludwig: "Bilder sind schockierend und machen fassungslos"

Michael Ludwig ist nach dem Anschlag in der Bundeshauptstadt entsetzt. "Die Bilder sind schockierend und machen fassungslos", twitterte der Wiener Bürgermeister am Montagabend.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat sich auf Twitter entsetzt über den Anschlag in Wien gezeigt: "Zutiefst bestürzt haben wir die Informationen über die Schießerei in der inneren Stadt erhalten. Die Bilder sind schockierend und machen uns fassungslos."

Attentäter trug womöglich Sprengstoffgürtel

Was man derzeit wisse, ist dass sich die Attentäter von der Seitenstettengasse in die Innenstadt aus bewegt haben. Dabei hätten sie "wahllos" auf Gäste in Lokalen geschossen. Zum Teil auf Personengruppen in Schanigärten. Ludwig sprach von sieben Schwerverletzten. Ein Passant sei getötet worden. Details wollte der Wiener Bürgermeister aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht nennen.