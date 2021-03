Lockerungen: Jugend-Sporttraining nur outdoor und mit 2-Meter-Abstand

Details zur Umsetzung der am Montag von der Regierung angekündigte Möglichkeit für Minderjährige, ab 15. März wieder Sporttraining in Vereinen aufzunehmen, sollen nun geklärt werden. Dieses kann nur recht eingeschränkt ausfallen.

Sport- und Gesundheitsministerium handeln Details aus

Die Details sollen noch diese Woche zwischen Sport- und Gesundheitsministerium ausgehandelt werden, hieß es am Dienstag aus dem Sportressort von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gegenüber der APA. Fix ist demnach, dass es um die Öffnung von Vereinssport für Kinder- und jugendliche Minderjährige geht. Grundsätzlich ist eine Öffnung für alle Sportarten angedacht, dabei dürfen aber nur Übungsformen gewählt werden, bei denen der Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden kann. So darf etwa beim Fußball kontaktfreies Training, aber kein Match - auch kein gruppeninternes - stattfinden. Ziel sei, dass unter Anleitung wieder Sport in Gruppen gemacht werden kann, so ein Sprecher.