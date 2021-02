Lockdown-Lockerungen: Lugner zeigt sich verhalten optimistisch

Hoffnung mit Vorbehalt: Richard Lugner, Eigentümer der Lugner City in Wien, ist verhalten optimistisch, was den möglichen Ansturm der Kunden nach der Lockdown-Lockerung ab kommenden Montag betrifft.

"Vielleicht kommen wir wieder in die Nähe unserer üblichen 20.000 Besucher pro Tag", meinte der Baumeister am Dienstag im APA-Gespräch. An sich sei "der erste offene Tag nach Weihnachten" ja immer ein recht guter, "aber in unserer Gegend haben die Leute nicht so viel Geld".