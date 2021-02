Lockdown-Lockerung: Epidemiologe warnt vor "Spiel mit dem Feuer"

Als epidemiologisches "Spiel mit dem Feuer", bei dem sehr genau auf die weiteren Entwicklungen geachtet werden müsse, bezeichnet der Wissenschafter Gerald Gartlehner die angekündigten Öffnungsschritte der Coronavirus-Maßnahmen.

Dass nun etwa die SARS-CoV-2-Monitoringstudie an Schulen - vulgo "Gurgelstudie" - verschoben wurde sei "absolut unverständlich". Insgesamt sei Österreich in der Pandemie vielfach immer noch im Blindflug unterwegs.

Corona-Zahlen in Österreich "weiterhin hoch"

"Die Zahlen sind weiterhin hoch", so der Epidemiologe und Experte für Evidenzbasierte Medizin von der Donau-Universität Krems. Fast noch bedenklicher sei, dass der R-Wert noch immer nur knapp unter eins liege - also ein Infizierter im Schnitt rund einen weiteren Fall verursacht. Steigt dieser Wert, geht die Situation in Richtung exponentieller Fallzahlentwicklung. "Die Gefahr, dass uns das Ganze wieder entgleitet und es wieder zu einem raschen Wachstum kommt, ist natürlich relativ groß", so Gartlehner. Hier brauche es dementsprechend genaues Beobachten der Entwicklungen nach den Öffnungen der Schulen und im Handel.