LIVE vom Wien-Marathon 2019: Alle Ergebnisse und Bilder

Heute ist ganz Wien auf den Beinen, wenn der Vienna City Marathon 2019 stattfindet. VIENNA.at hält sie am Marathon-Tag mit allen Ergebnissen, Bildern und Videos auf dem Laufenden.

Mehr als 40.000 Läufer werden am heutigen Sonntag beim 36. Vienna City Marathon an den Start gehen. Beim Lauf werden Teilnehmer aus rund 130 Nationen in Wien erwartet.