Wien-Marathon 2019: Alle Straßensperren im Überblick

Am 7. April 2019 findet wieder der Wien-Marathon statt. Zahlreiche Straßen und Öffi-Strecken werden vorübergehend gesperrt, die U-Bahnen fahren am Sonntag aber in dichteren Intervallen. Alle Straßensperren beim Vienna City Marathon (VCM) im Überblick.

Jahr für Jahr ist ein enormer Planungsaufwand notwendig, um für den Vienna City Marathon ein Mobilitätskonzept zu erstellen. Ziel dabei ist, dass jeder Punkt in der Stadt zu jeder Zeit erreichbar ist, wie VCM-Organisationsleiter Gerhard Wehr am Mittwoch in einer Pressekonferenz ausführte. Die Marathonroute hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert: “Das macht vieles einfacher.”

Die Marathonroute durch Wien: Start auf der Wagramer Straße Der Start des Wien-Marathons erfolgt auf der Wagramer Staße bei der UNO-City, auch der Prater, die Wienzeile (bis zum Schloss Schönbrunn), die Mariahilfer Straße oder der Ring sind mit dabei. Der Zieleinlauf wird erneut vor dem Burgtheater erfolgen.

Der Vienna City Marathon wird zwar Auswirkungen auf den Verkehr haben – aber Anrainer, Sportler, Zuschauer und Wien-Besucher sollen sich davor nicht fürchten, wie versichert wurde: “Es muss niemand verzweifeln. Es gibt immer eine Möglichkeit von Punkt A nach Punkt B zu kommen”, betonte Helmut Beigl, Leiter der ÖAMTC-Mobilitätsinformation.

Die Straßensperren am Marathon-Tag im Detail: Über die ÖAMTC-App können ab sofort die Verkehrsinformationen für den Marathon-Sonntag abgerufen bzw. auch Routen geplant werden. Auch auf den Webseiten www.oeamtc.at/wien und www.vienna-marathon.com (unter der Rubrik “Race Infos”) gibt es Details zu den geplanten Straßensperren, den Ausweichrouten sowie zu den Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten. Fix ist jedenfalls: Alle städtischen Autobahnen und Schnellstraßen sind immer ungehindert befahrbar. Für einige Abfahrten gilt dies jedoch nicht. Hier gibt es Einschränkungen.

Wagramer Straße – Reichsbrücke stadteinwärts ab Schüttaustraße ab 04:00 Uhr

– Reichsbrücke stadteinwärts ab Schüttaustraße ab 04:00 Uhr Wagramer Straße – Reichsbrücke, Startbereich (Erzherzog Karl Straße – Schüttaustraße und Reichsbrücke Höhe Handelskai) von 06:30 bis 11.00 Uhr

– Reichsbrücke, Startbereich (Erzherzog Karl Straße – Schüttaustraße und Reichsbrücke Höhe Handelskai) von 06:30 bis 11.00 Uhr A22 , Ausfahrten Donaucity und Reichsbrücke stadteinwärts von 04:00 bis 11:20 Uhr

, Ausfahrten Donaucity und Reichsbrücke stadteinwärts von 04:00 bis 11:20 Uhr A22 , Ausfahrten Kagran und Reichsbrücke stadtauswärts von 06:30 bis 10.25 Uhr

, Ausfahrten Kagran und Reichsbrücke stadtauswärts von 06:30 bis 10.25 Uhr Lassallestraße , zwischen Handelskai und Praterstern, von 08:00 bis 11:10 Uhr

, zwischen Handelskai und Praterstern, von 08:00 bis 11:10 Uhr Praterstern , von 08:00 bis 13:40 Uhr

, von 08:00 bis 13:40 Uhr Praterstraße , gesamter Verlauf, von 08:00 bis 13.45 Uhr

, gesamter Verlauf, von 08:00 bis 13.45 Uhr Aspernbrückengasse – Aspernbrücke, von 08:00 bis 13:45 Uhr

von 08:00 bis 13:45 Uhr Franzensbrückenstraße, zwischen Praterstern und Untere Donaustraße, von 08:00 bis 13.45 Uhr

zwischen Praterstern und Untere Donaustraße, von 08:00 bis 13.45 Uhr Ringstraße , zwischen Julius-Raab-Platz und Operngasse, von 07:30 bis 16.30 Uhr

, zwischen Julius-Raab-Platz und Operngasse, von 07:30 bis 16.30 Uhr Ringstraße , zwischen Operngasse und Stadiongasse, von 06.30 bis 17.45 Uhr

, zwischen Operngasse und Stadiongasse, von 06.30 bis 17.45 Uhr Ringstraße, zwischen Stadiongasse und Schottengasse, zwischen Freitag, 05.04., 20:00 Uhr und Sonntag, 07.04., 20:00 Uhr

zwischen Stadiongasse und Schottengasse, zwischen Freitag, 05.04., 20:00 Uhr und Sonntag, 07.04., 20:00 Uhr Operngasse – Linke Wienzeile, zwischen Ringstraße und Gürtel, von 09:00 bis 12:15 Uhr

– Linke Wienzeile, zwischen Ringstraße und Gürtel, von 09:00 bis 12:15 Uhr Linke Wienzeile , zwischen Gürtel und Winckelmannstraße, von 09:00 bis 12:40 Uhr

, zwischen Gürtel und Winckelmannstraße, von 09:00 bis 12:40 Uhr Linke Wienzeile , zwischen Winckelmannstraße und Schloßallee, von 09:00 bis 13:10 Uhr

, zwischen Winckelmannstraße und Schloßallee, von 09:00 bis 13:10 Uhr Äußere Mariahilfer Straße (15.Bezirk) , zwischen Schloßallee und Gürtel, von 09:15 bis 13.15 Uhr

, zwischen Schloßallee und Gürtel, von 09:15 bis 13.15 Uhr Innere Mariahilfer Straße (6./7. Bezirk) , zwischen Gürtel und Getreidemarkt, von 09:15 bis 13:00 Uhr

, zwischen Gürtel und Getreidemarkt, von 09:15 bis 13:00 Uhr Liechtensteinstraße – Alserbachstraße – Friedensbrücke , zwischen Ringstraße und Alserbachstraße, von 08:45 bis 13:40 Uhr

, zwischen Ringstraße und Alserbachstraße, von 08:45 bis 13:40 Uhr Währinger Straße , Richtung 1.Bezirk, ab Hörlgasse von 08:45 bis 14:00 Uhr

, Richtung 1.Bezirk, ab Hörlgasse von 08:45 bis 14:00 Uhr Spittelauer Lände , ab Alserbachstraße, von 08:45 bis 13.30 Uhr

, ab Alserbachstraße, von 08:45 bis 13.30 Uhr Obere Donaustraße – Brigittenauer Lände , zwischen Augartenbrücke und Friedensbrücke, von 09:00 bis 13:40 Uhr

, zwischen Augartenbrücke und Friedensbrücke, von 09:00 bis 13:40 Uhr Untere Donaustraße – Obere Donaustraße , zwischen Aspernbrücke und Augartenbrücke, von 09:30 und 13:40 Uhr

, zwischen Aspernbrücke und Augartenbrücke, von 09:30 und 13:40 Uhr Untere Donaustraße , zwischen Franzensbrücke und Aspernbrücke, von 08:00 und 13:40 Uhr

, zwischen Franzensbrücke und Aspernbrücke, von 08:00 und 13:40 Uhr A23, Abfahrt Knoten Prater, stadteinwärts, von 08:00 und 15:30 Uhr

Abfahrt Knoten Prater, stadteinwärts, von 08:00 und 15:30 Uhr A4 – Schüttelstraße , stadteinwärts, ab Stadionbrücke, von 08:00 bis 15.30 Uhr

, stadteinwärts, ab Stadionbrücke, von 08:00 bis 15.30 Uhr Schüttelstraße, zwischen Stadionbrücke und Franzensbrücke, von 08:00 bis 15:30 Uhr

zwischen Stadionbrücke und Franzensbrücke, von 08:00 bis 15:30 Uhr Stadionbrücke, Richtung 3. Bezirk, von 08:00 bis 11:00 Uhr

Richtung 3. Bezirk, von 08:00 bis 11:00 Uhr Vordere Zollamtsstraße , Richtung Donaukanal, von 10:15 bis 15:40 Uhr

, Richtung Donaukanal, von 10:15 bis 15:40 Uhr Radetzkystraße, gesamter Verlauf, 10:15 bis 15:40 Uhr

gesamter Verlauf, 10:15 bis 15:40 Uhr 2er-Linie , Richtung 9. Bezirk, zwischen Schwarzenbergplatz und Mariahilfer Straße, von 08:45 bis 14:00 Uhr

, Richtung 9. Bezirk, zwischen Schwarzenbergplatz und Mariahilfer Straße, von 08:45 bis 14:00 Uhr 2er-Linie , Richtung 9. Bezirk, zwischen Mariahilfer Straße und Universitätsstraße, von 09:15 bis 14:00 Uhr

, Richtung 9. Bezirk, zwischen Mariahilfer Straße und Universitätsstraße, von 09:15 bis 14:00 Uhr 2er-Linie, Richtung 6. Bezirk, zwischen Neustiftgasse und Linke Wienzeile, von 08:15 bis 14:00 Uhr

Richtung 6. Bezirk, zwischen Neustiftgasse und Linke Wienzeile, von 08:15 bis 14:00 Uhr Innerer Gürtel , Richtung Westbahnhof, zwischen Schönbrunner Straße und Mariahilfer Straße, von 09:00 bis 12:25 Uhr

, Richtung Westbahnhof, zwischen Schönbrunner Straße und Mariahilfer Straße, von 09:00 bis 12:25 Uhr Äußerer Gürtel , Richtung Südbahnhof, zwischen Felberstraße und Schönbrunner Straße, von 09:00 bis 12:30 Uhr

, Richtung Südbahnhof, zwischen Felberstraße und Schönbrunner Straße, von 09:00 bis 12:30 Uhr Franz-Josefs-Kai , ab Salztorbrücke, von 08:45 bis 11:00 Uhr

, ab Salztorbrücke, von 08:45 bis 11:00 Uhr Roßauer Lände, ab Türkenstraße, von 08:45 bis 11:00 Uhr

400 Polizisten beim Vienna City Marathon im Einsatz Für den Beginn der Sperren sind jeweils fixe Uhrzeiten vorgegeben, erklärte Josef Binder, der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung Wien. Beim angekündigten Ende der Sperren handelt es sich hingegen um Richtzeiten, die sich ändern können: “Nicht alles kann geplant werden, und so wird auch situationsbezogen manchmal eine Straße früher freigegeben oder ein Streckenabschnitt länger für die Läufer freigehalten.” Am Marathonwochenende sind rund 400 Polizisten im Einsatz, um für Ordnung zu sorgen.

Wiener U-Bahnen am Marathon-Tag öfter im Einsatz Was den Öffi-Verkehr betrifft, so wird empfohlen insbesondere auf die U-Bahn-Linien auszuweichen. Diese werden in dichteren Intervallen unterwegs sein. Autobus- und Straßenbahnlinien entlang der Strecke werden zeitweise umgeleitet oder kurzgeführt.