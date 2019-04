Vienna City Marathon 2019: Alle Öffi-Einschränkungen im Detail

Vom 5. bis 7. April 2019 verwandelt sich Wien in eine Marathon-Stadt. Während der Bewerbe des Vienna City Marathons 2019 kommt es daher zu zahlreichen Einschränkungen im Öffi-Verkehr. Alle Kurzführungen und Umleitungen bei Bim und Bus sehen Sie hier.

Wie die Wiener Linien auf ihrer Homepage empfehlen, sollte man am Marathon-Wochenende (5. bis 7. April) auf die U-Bahnlinien ausweichen. Vor allem am Sonntag werden die U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U4 in kürzeren Intervallen unterwegs sein, um Läufer und Lauf-Fans rasch zum Wien-Marathon zu bringen. Entlang der Laufstrecke werden zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien kurzgeführt bzw. umgeleitet.

Öffi-Einschränkungen beim Wien-Marathon im Detail Wegen der Aufbauarbeiten im Zielgelände vor dem Burgtheater werden die Linien 1, 71 und D bereits am Freitag, 5. April, ab ca. 19:30 Uhr, am Samstag ganztägig und am Sonntag bis ca. 20:00 Uhr umgeleitet bzw. kurzgeführt.

Freitag, 5. April, bis inklusive Sonntag, 7. April Linie 1: fährt über Karlsplatz – Lothringerstraße – Ringstraße und Julius-Raab-Platz zur Prater Hauptallee und die gleiche Strecke zurück zum Stefan Fadinger Platz.

Linie 71: fährt nur zwischen Schwarzenbergplatz und Zentralfriedhof.

Linie D: fährt in beiden Richtungen über den Franz Josefs Kai.

Während der Laufbewerbe kommt es (zusätzlich) zu diesen Einschränkungen:

Samstag, 6. April, ca. 15:45 Uhr bis 19 Uhr Der Samstag vor dem Vienna City Marathon steht im Zeichen der Laufbewerbe für Kinder und Jugendliche. Hier kommt es zwischen ca. 15:45 Uhr und ca. 19:00 Uhr zu Einschränkungen bei den Linien 1, 2, D, O, 3A, 74A, 77A sowie 80A.

Linie 1: fährt nur zwischen Stefan Fadinger Platz und Akademiestraße/Bösendorferstraße.

Linie 2: fährt nur zwischen Dornbach und Ring, Volkstheater, bzw. Friedrich Engels Platz und Schwedenplatz.

Linie O: fährt nur zwischen Raxstraße, Rudolfshügelgasse und Hintere Zollamtsstraße/Kolonitzgasse.

Linie D: fährt nur zwischen Hauptbahnhof und Schwarzenbergplatz, bzw. Nußdorf und Börse.

Linie 3A: fährt nur zwischen Schottenring und Stephansplatz

Linie 74A: fährt nur zwischen Landstraßer Hauptstraße/Kundmanngasse und St. Marx.

Linie 77A: fährt in beiden Richtungen ab Ludwig-Koeßler-Platz, bzw. ab Wehlistraße/Marathonwegüber die A23.

Linie 80A: die Linie wird zwischen ca. 16.00 Uhr und ca. 19.00 Uhr eingestellt.

Die Vienna Ring Tram ist ganztägig eingestellt.

Marathon-Tag: Sonntag, 7. April: Linie 1:

06:13 Uhr: Letzter Zug ab Prater Hauptalle in Richtung Stefan Fadinger Platz

ab 06:35 Uhr: fährt nur zwischen Stefan Fadinger Platz und Oper, Karlsplatz

Linie 2:

ab 06:50 Uhr: fährt nur zwischen Dornbach und (über die Gleisschleife Reichsratsstraße) Ring, Volkstheater bzw. zwischen Friedrich-Engels-Platz und Schwedenplatz.

ab 09:10 Uhr, bzw. ab 13:00 Uhr: fährt nur zwischen Dornbach und Josefstädter Straße U bzw. Friedrich Engels Platz und Schwedenplatz.

zwischen 09:40 Uhr und 13:00 Uhr: fährt nur zwischen Dornbach und Josefstädter Straße U bzw. Friedrich Engels Platz und – über Taborstraße/Heinestraße – Praterstern.

Linie D:

fährt bis 07:00 Uhr in beiden Richtungen über den Franz Josefs Kai

ab 07:20 Uhr, bzw. 13:10 Uhr: fährt nur zwischen Nußdorf und Börse, bzw. Schwarzenbergplatz und Hauptbahnbahnhof

zwischen 08:00 Uhr und 13:10 Uhr: fährt nur zwischen Nußdorf und Augasse, bzw. Schwarzenbergplatz und Hauptbahnbahnhof

Weitere Einschränkungen im Öffi-Verkehr am Tag des Wien-Marathons:

Linie O: ab 08.30 Uhr: fährt nur zwischen Raxstraße und Hintere Zollamtsstraße.

Linie 5: ab 08.00 Uhr: fährt nur zwischen Westbahnhof und Wallensteinstraße / Jägerstraße.

Linie 6: ab 08.30 Uhr: fährt nur zwischen Kaiserebersdorf und Margaretengürtel/Flurschützstraße.

Linie 18: ab 08.30 Uhr: fährt nur zwischen Schlachthausgasse und Margaretengürtel/Flurschützstraße.

Linie 31: ab 09.30 Uhr: fährt nur zwischen Stammersdorf und ab Stromestraße/Jägerstraße über Jägerstraße – Wallensteinstraße und Klosterneuburger Straße zurück nach Stammersdorf.

Linie 43: ab 09.15 Uhr: fährt nur zwischen Neuwaldegg und Zimmermannplatz.

Linie 44: ab 09.15 Uhr: fährt nur zwischen Ottakring und Teichgasse.

Linie 46: ab 09.15 Uhr: fährt nur zwischen Joachimsthalerplatz und Josefstädter Straße U.

Linie 49: ab 09.15 Uhr: fährt nur zwischen Hütteldorf und Urban-Loritz-Platz.

Linie 52: ab 08.45 Uhr: die Linie wird eingestellt

Linie 60: ab 08.15 Uhr: fährt nur zwischen Rodaun und Baumgarten (Endstation Linie 52).

Linie 71: fährt ab Betriebsbeginn nur zwischen Schwarzenbergplatz und Zentralfriedhof.

Linie 4A: ab 08.30 Uhr: fährt nur zwischen Karlsplatz und Rasumofskygasse.

Linie 5B: ab 09.00 Uhr: fährt nur zwischen Heiligenstadt und Nordbahnstraße/Kleine Stadtgutgasse.

Linie 10A: ab 08.15 Uhr: fährt nur zwischen Heiligenstadt und Hütteldorfer Straße/Johnstraße.

Linie 11A: ab 08.30 Uhr: fährt nur zwischen Krieau und Ennsgasse (Hlst Jungstraße) bzw. Heiligenstadt und Haussteinstraße (Hlst. Walcherstraße).

Linie 12A: ab 08.15 Uhr: fährt nur zwischen Schweglerstraße und Possingergasse.

Linie 13A: ab 08.45 Uhr: fährt nur zwischen Alser Straße und Neubaugasse/Siebensterngasse bzw. Margaretenstraße/Pilgramgasse und Hauptbahnhof.

Linie 14A: ab 08.45 Uhr: fährt nur zwischen Reumannplatz und Bezirksamt Margareten.

Linie 20A: ab Betriebsbeginn: wird in beiden Richtungen über Donau City Straße – Am Donaupark und Donauturmstraße umgeleitet.

Linie 40A: ab 08.45 Uhr: fährt nur zwischen Döblinger Friedhof und Währinger Gürtel.

Linie 48A: ab 09.15 Uhr: fährt nur zwischen Baumgartne Höhe und Neubaugürtel.

Linie 57A: ab 09.15 Uhr: fährt nur zwischen Anschützgasse und Gumpendorfer Straße/Amerlingstraße.

Linie 59A: ab 08.45 Uhr: fährt nur zwischen Bahnhof Meidling und Bärenmühldurchgang.

Linie 74A: ab 06.45 Uhr: fährt nur zwischen St. Marx und Invalidenstraße.

Linie 77A: ab Betriebsbeginn: fährt in beiden Richtungen über die A23.

Linie 80A: ab 08.00 Uhr: Linie wird eingestellt.

Linie 92A: ab 07.45 Uhr: fährt nur zwischen Siedlung Aspern, Zachgasse und Schüttaustraße.

Linie 92B: ab 07.45 Uhr: fährt nur zwischen Ölhafen und Schüttaustraße.

Vienna Ring Tram: ist ganztägig eingestellt.