VCM 2019: Lauf-Samstag mit fünf Bewerben

Der Vienna City Marathon startet am Sonntag, 7. April. Bereits am Samstag, 6. April, kommen die Vorläufe zum Zug: Zum Kinderlauf, Jugendlauf, Coca-Cola Inclusion Run, Vienna 10K und dem neuen Home Run kann man sich noch anmelden.

Es ist der Tag vor dem “großen Tag” beim Vienna City Marathon. Und er ist selbst bereits ein Großer: Am Samstag, 6. April gehen mit VCM Kinderlauf, VCM Jugendlauf, Coca-Cola Inclusion Run, Vienna 10K und dem neuen Home Run fünf Laufbewerbe in Szene. Als eigener Lauftag für den Kinder- und Jugendlauf ist er seit 2013 im Rahmen der Veranstaltung etabliert. Die gesamte Infrastruktur des Vienna City Marathon – Zieleinlauf auf der Ringstraße, Tribünen, Videoscreens, Fan-TV, Medal Plaza am Rathausplatz – ist schon am Samstag bereit. Tausende Zuschauer sorgen für mitreißende Atmosphäre.