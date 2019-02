„Home Run - run for homeless“: Die Charity-Aktion im Rahmen des VCM 2019 von VinziRast

Die kalte Jahreszeit ist vor allem für obdachlose Menschen in Wien eine Herausforderung. Trotz der zahlreichen Hilfsaktionen und Notschlafstellen, fehlt es an genügend Hilfmittel. VinziRast möchte nicht über die Obdachlosigkeit hinweg sehen.

Im Jahr 2017 wurde das Charity-Projekt „Home Run – we run for homeless“ von zwei langjährig tätigen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen gemeinsam mit der VinziRast ins Leben gerufen. Auch im heurigen Jahr wird die Initiative “Home Run” im Rahmen des Vienna City Marathon an den Start gehen.

Unter dem Motto „Ich laufe – du spendest – wir helfen“ können wieder LäuferInnen ab sofort ihre Teilnahme am VCM 2019 der Unterstützung obdachloser Menschen widmen – und auch selbst zum Spenden bewegen, indem sie mit ihrer persönlichen Spendenseite HIER ihre Freunde, Bekannten oder KollegInnen in den sozialen Netzwerken darauf aufmerksam machen. Bereits eine Spende von € 10,– deckt die Kosten für eine Nacht.

VinziRast: Das Charity-Projekt “Home Run – we run for homeless”

Auch vier ehemalige Betroffene nehmen am Lauf teil. Sie fanden Zuflucht in verschiedenen Einrichtungen und konnten so im Alltag wieder Fuß fassen. „Uns allen hat die VinziRast ein neues Leben ermöglicht. Wir laufen für die VinziRast, für menschliche Wärme und Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung und soziale Kälte. Bitte unterstützt mit einer Spende unser Team und somit die VinziRast!“ Javid, in Afghanistan geboren und aufgewachsen im Iran, möchte den Halbmarathon laufen.