LIVE-Stream: Strache nach Skandalvideo offenbar vor Rücktritt

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tritt heute nach dem Treffen mit Bundeskanzler Kurz vor die Öffentlichkeit. Dabei soll er seinen Rücktritt verkünden. LIVE-Stream zur Erklärung des FPÖ-Chefs ab 12.00 Uhr.

Um 11 Uhr ist Strache bei Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Bundeskanzleramt. Danach wird klar werden, ob Kurz die türkis-blaue Koalition beenden oder mit jemand anderem an der FPÖ-Spitze weitermachen will. Gerüchteweise kursierten zwei mögliche Varianten: Neuwahlen oder eine Fortsetzung der Regierung mit FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer als neuen Vizekanzler.

FPÖ will laut Parteikreisen mit Hofer weitermachen

Die FPÖ will die türkis-blaue Koalition offenbar mit Norbert Hofer als Vizekanzler fortsetzen. Das hat die APA am Samstag aus Parteikreisen auf Bundes- und Landesebene erfahren. Demnach soll der Infrastrukturminister Vizekanzler Heinz-Christian Strache an der Spitze des blauen Regierungsteams ablösen. Unklar ist, ob die ÖVP und Kanzler Sebastian Kurz das akzeptieren.