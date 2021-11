LIVE-Stream: Nehammer und Wiener Polizei zu Corona-Demos

all

all

self

self

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der Wiener Landespolizeivizepräsident Franz Eigner werden am Sonntag um 10.30 Uhr ein Pressestatement betreffend der Demos am Samstag abgeben. Wir berichten via Live-Stream.

Zehntausende Menschen haben am Samstagnachmittag in Wien an einer Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Die Polizei sprach von 40.000 Teilnehmern, die FPÖ von 100.000. Der Lockdown für alle ab Montag und die angekündigte Impfpflicht dürften dazu geführt haben, dass mehr mitmarschierten als ursprünglich erwartet.

Polizisten bei Corona-Demos in Wien attackiert

Nehammer dankte am späten Nachmittag den Polizistinnen und Polizisten. "Sie haben in einem schwierigen Einsatz professionell für Sicherheit gesorgt", so der Innenminister in einer Aussendung. Er bezeichnete es als "völlig inakzeptabel", dass bei der Demonstration Polizisten angegriffen und strafbare Handlungen nach dem Verbotsgesetz gesetzt worden seien. Der ÖVP-Politiker empörte sich auch über die Verwendung von gelben Sternen mit der Aufschrift "Ungeimpft" durch Demonstranten. "Das ist nicht nur völlig geschmacklos, sondern verharmlost die Verbrechen der Nationalsozialisten und beleidigt die Millionen Opfer der NS-Diktatur und deren Angehörige."

LIVE-Pressekonferenz von Karl Nehammer

Am Sonntag um 10.30 Uhr wird der Innenminister in einer Pressekonferenz über die Vorkomnisse bei der Demonstration vom Samstag berichten. Wir berichten via Live-Stream.