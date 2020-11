LIVE: Regierung verkündet Verschärfungen des zweiten Lockdowns

Auf den weichen folgt nun der harte "Lockdown". Angesichts unverändert steigender Corona-Zahlen verkündet die Regierung am Samstag verschärfte Maßnahmen. Wir berichten den ganzen Tag über live und zeigen alle Pressekonferenzen via Live-Stream.

Am heutigen Samstag zieht die Regierung aufgrund stetig steigender Coronavirus-Neuinfektionen Konsequenzen. Nach der Gastronomie muss ab Dienstag vermutlich auch der Handel schließen. Gut möglich ist, dass auch die Schulen auf Homelearning umgestellt werden und in den Kindergärten nur noch Notbetreuung vorhanden sein wird. Gelten wird dies alles bis kurz vor dem Marienfeiertag am 8. Dezember. Verkündet werden die Maßnahmen Samstagnachmittag vom üblichen Quartett um Kanzler und Gesundheitsminister.