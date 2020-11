Regierung verkündet am Samstag verschärften Lockdown

Am Samstag wird die Regierung wohl eine verschärften Lockdown verkünden. Welche Maßnahmen genau eintreten werden, ist noch nicht bekannt.

Die Regierung dürfte am Samstagnachmittag angesichts der Corona-Zahlen einen verschärften Lockdown verkünden: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) haben für 16.30 Uhr zu einer Pressekonferenz geladen - Thema sind "notwendige Maßnahmen, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern".

Regierung gibt Verschärfungen bekannt

Offizielle Bestätigungen möglicher Maßnahmen gibt es noch nicht

Offizielle Bestätigungen, was den Österreichern blüht, gab es bis Freitagabend nicht. Die Gespräche waren auch noch im Laufen, war zu hören. Im Raum stehen dem Vernehmen nach die Schließung von Geschäften (außer Lebensmittelhandel, Apotheken etc.), aber auch von Kindergärten und Pflichtschulen. Ebenso war in Medienberichten von einer Ausweitung der derzeit nur nächtlichen Ausgangsbeschränkungen oder neuen Kontaktbeschränkungen die Rede.