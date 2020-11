Neue Corona-Maßnahmen: Die Lockdown-Regeln im Detail

Ab kommendem Dienstag, dem 17. November 2020, treten deutliche Verschärfungen des aktuellen "Lockdowns" in Kraft. Alle Informationen zu Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbot im Detail.

In Österreich tritt ab Dienstag eine deutliche Verschärfung des derzeit aufrechten "Lockdowns" in Kraft. Die Ausgangsbeschränkungen gelten dann ganztags, auch bringt der "harte Lockdown" verschärfte Kontaktbeschränkungen: Erlaubt sind nur mehr Treffen mit dem Lebenspartner, "einzelnen engsten Angehörigen" bzw. "einzelnen wichtigen Bezugspersonen".

Österreich verschärft ab 17. November die Corona-Maßnahmen

Die verschärften Coronavirus-Maßnahmen treten am Dienstag, 17. November in Kraft und bleiben (vorerst) bis 6. Dezember aufrecht.

Die Schulen wechseln komplett in den Fernunterricht - nach dem Oberstufen- nun auch der gesamte Pflichtschulbereich. Kindergärten bleiben dagegen normal geöffnet. An den Schulen soll es Betreuung sowie pädagogische Unterstützung in Kleingruppen geben. Der Präsenzunterricht für alle Schulen soll dann am 7. Dezember wieder aufgenommen werden.