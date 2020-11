Kurz verkündet verschärften Corona-Lockdown: "Treffen Sie niemanden"

Die Regierung hat am Samstagnachmittag einen neuen umfassenden "Lockdown" bis inklusive 6. Dezember verkündet. Der Appell von Bundeskanzler Sebastian Kurz: "Treffen Sie niemanden".

Bundeskanzler Kurz verkündete harten "Lockdown"

"Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel"

An die Bevölkerung appellierte der Kanzler, möglichst nur eine Person zu treffen: "Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel." Denn nur so könne Weihnachten und die Zeit davor gerettet werden. Kurz versicherte auch, dass es an Schulen und Kindergärten weiter die Möglichkeit zur Betreuung geben werde.

Handel bekommt Teil des Umsatz-Verlusts ersetzt

Der Handel bekommt einen Teil seines Umsatzverlusts durch den "Lockdown" ersetzt. Das gab Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in der Pressekonferenz der Regierung bekannt. Allerdings werden nicht so viele Ausfälle wie in der Gastronomie kompensiert, wo man zuletzt 80 Prozent festgelegt hatte. Im Handel werden es je nach Branche zwischen 20 und 60 Prozent sein.

Kultur-Lockdown vorerst bis 6. Dezember verlängert

Alleine in den Bundestheatern bedeutet das eine weitere Verschiebung von vier Premieren ("Bunbury" am 1.12. im Akademietheater, "Richard II:" am 2.12. im Burgtheater, der Ballettabend "Mahler, Live" am 4.12. in der Staatsoper und die Operette "Der Teufel auf Erden" am 5.12. in der Volksoper). Immerhin dürfen die Proben laut Verordnungsentwurf unter Einhaltung von Sicherheitskonzepten weiter stattfinden, so dass diese Premieren bald nach der Wieder-Freigabe von Veranstaltungen nachgeholt werden können. Bei den Bundestheater war laut Holding-Chef Christian Kircher der Vorverkauf für die erste Dezemberwoche vorsichtshalber nach Möglichkeit ohnedies bereits ausgesetzt gewesen.