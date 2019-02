LIVE: Elle Macpherson meistert ersten Auftritt mit Richard Lugner vor Wiener Opernball

"The Body" Elle Macpherson ist in Wien angekommen und trifft nun auf ihren Gastgeber Richard Lugner. Wir berichten live von der Pressekonferenz in der Lugner City.

Kaum in Wien angekommen, geht es für Elle Macpherson von einem Termin zum nächsten. Das ehemalige australische Supermodel wird Baumeister Richard Lugner in diesem Jahr zum Wiener Opernball begleiten, doch zuvor steht “The Body” noch das obligatorische Rahmenprogramm bevor.

LIVE: Lugner-Ballgast Elle Macpherson in Wien Am Mittwoch findet ab 13.00 Uhr gemeinsam mit “Mörtel” eine Pressekonferenz in der Lugner City statt. Danach wird noch eine Autogrammstunde drangehängt. Wir berichten im Live-Stream von den ersten Reaktionen des diesjährigen Opernball-Stargasts:

Am Donnerstagabend wird dann das Geheimnis über das Kleid von Macpherson gelüftet, wenn um 18.30 Uhr zum Fototermin in Abendgarderobe geladen wird. Danach geht es noch zum veganen Abendessen ins Le Ciel im Dachgeschoß des Grand Hotel.

“The Body” mit großer Vorfreude auf Wiener Opernball Beim Interview in der Lugner City schwärmte Elle Macpherson nicht nur von Richard Lugner als wundervollen Gastgeber, sondern auch vom bevorstehenden Opernball. Auch der klassischen Musik zeigte sie sich nicht abgeneigt. Auf die Frage, welches Kleid sie wohl tragen werde, gab sich die Blondine geheimnisvoll, jedenfalls hat sie sich aber als großer Dirndl-Fan geoutet.