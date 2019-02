Elle Macpherson bleibt nach Opernball noch bis Sonntag in Wien

Überraschung für Richard Lugner: Das ehemalige Supermodel Elle Macpherson begleitet den Baulöwen zum Wiener Opernball 2019 und wird danach nicht unverzüglich abreisen, sondern bis Sonntag in Wien bleiben.

Elle Macpherson landet am Dienstag in Wien

Macpherson wird nun fix bereits am Sonntag vor dem Wiener Opernball von Miami nach London fliegen, wo der Designer samt Ballkleid auf sie wartet. Am Dienstagnachmittag landet sie dann in Wien. “Da sie in Europa ist, möchte sie von einem europäischen Auto und nicht von der amerikanischen Stretchlimousine abgeholt werden”, sagte Lugner. Die Wahl fiel jetzt auf einen Mercedes.