Legten Burschen Feuer in der Wiener Nordbahnhalle?

Nach dem Brand der Nordbahnhalle in Wien-Leopoldstadt Ende November veröffentlichte die Polizei erstmals den Ermittlungsstand. Untersuchungen lassen dabei Brandstiftung vermuten.

Am 10. November 2019 kam es in der Nordbahnhalle in Wien-Leopoldstadt zu einem so schweren Brand, dass die Halle wegen der schweren Beschädigungen abgerissen werden musste. Die Ermittlungen gestalteten sich als schwierig, da akute Einsturzgefahr bestand.