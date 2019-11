Großbrand in Wien: IG Nordbahnhalle vermutet Brandstiftung

Nach dem Großbrand in der Wiener Nordbahnhalle meldete sich nun die IG Nordbahnhalle zu Wort. Man könne sich nicht erklären, wie das Feuer ohne Fremdeinwirkung entstanden sein solle.

Jener verheerender Brand am Sonntag, der rund hundert Feuerwehrleute forderte, bis das Feuer in der Nordbahnhalle in Wien-Leopoldstadt unter Kontrolle gebracht werden konnte, könnte gelegt worden sein. Diese Vermutung äußerte die IG Nordbahnhalle in einer Aussendung am Montag.