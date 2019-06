"STADTRAUM" zieht aus der Wiener Nordbahnhalle aus

Die Wiener Nordbahnhalle soll bestehen bleiben, die Initiative Stadtraum zieht allerdings weiter. Sie bleibt aber dem Nordwestbahngelände treu.

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren öffnete der "STADTRAUM" der Stadtplanung Wien in der Nordbahnhalle, um direkt vor Ort über die Entwicklungen am Nord- und Nordwestbahnhofareal zu informieren. Im Zentrum stand ein digital bespieltes Stadtmodell des Areals, das historische Informationen ebenso bot wie einen Blick in aktuelle und künftige Projekte in diesen dynamischen Stadtentwicklungsgebieten. Mit Sommerbeginn schließt nunmehr die Nordbahn-Halle ihre Pforten und somit auch der STADTRAUM.