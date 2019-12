Nordbahnhalle in Wien: Abriss hat begonnen

Die Nordbahnhalle in der Wiener Leopoldstadt wird nach einem Brand abgerissen. Die Bauarbeiten dürften bis Ende Jänner andauern, Kritik gibt es von der Initiative IG Nordbahnhalle.

Die Nordbahnhalle in Wien-Leopoldstadt wird seit heute, Dienstag, abgerissen. Die Arbeiten an dem durch einen Brand am 10. November beschädigten Gebäude begannen am Vormittag. Stadt und ÖBB hatten zuletzt versichert, dass eine Rettung des als Kulturzentrum genutzten Objekts nicht möglich sei.