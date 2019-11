Landbauer fordert "klaren Schnitt" beim Thema Strache

FPÖ-Nö-Chef Udo Landbauer findet klare Worte zum Thema Strache. Er sei für einen Ausschluss, wenn der Ex-Parteichef "nicht endlich erkennt, dass er mehr Schaden als Nutzen zufügt".

Landbauer: Akte Strache endgültig schließen

Fließe durch die Adern Straches noch freiheitliches Blut, "dann zieht er sich zurück und lässt die neue Mannschaft in Ruhe für die Bevölkerung arbeiten", sagte Landbauer am Donnerstag zur APA. Er sei dafür, dass man dem früheren Chef "einen Platz in der Galerie ehemaliger Bundesparteiobleute zuspricht und die Akte Strache jedenfalls endgültig schließt".