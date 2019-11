Strache-Comeback: Hofer sieht keine Zukunft in der FPÖ

Für FPÖ-Chef Norbert Hofer hat Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache keine Zukunft in der FPÖ. Auch rechnet er mit einem baldigen Parteiausschluss des Ex-Parteichefs.

"Eine Rückkehr in die FPÖ wird nicht möglich sein", sagte Hofer in den "Salzburger Nachrichten" (Mittwoch-Ausgabe) zum "Angebot" Straches, die Wiener Partei zu übernehmen. Auch rechnet er mit einem baldigen Parteiausschluss des Ex-Parteichefs.

Hofer rechnet mit Ausschluss aus der FPÖ



Der Parteiausschluss sei zwar "eine Entscheidung der Wiener FPÖ. Aber nach allem, was passiert ist, glaube ich, dass sich die Wiener für einen Ausschluss entscheiden. Das wird nicht mehr allzu lange dauern", so Hofer gegenüber den "Salzburger Nachrichten".

Kickl will "Kapitel Strache" "endgültig schließen"

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat sich dezidiert gegen eine Rückkehr von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache in eine Führungsposition in der FPÖ ausgesprochen. "Das Kapitel Strache in der FPÖ ist endgültig zu schließen", sagte er zur Zeitung "Österreich" (Mittwoch-Ausgabe). Das "Angebot" Straches, die Spitze der FPÖ Wien zu übernehmen, sei "ein Witz".