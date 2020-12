Längere Weihnachtsferien: Schulstart erst am 11. Jänner 2021

Nach den Weihnachtsferien startet der reguläre Schulbetrieb erst am 11. Jänner 2021 wieder. Damit wolle man am 7. und 8. Jänner Schülern, Eltern und Lehrern ein Angebot machen, sich auf eine Coronavirus-Infektionen testen zu lassen, hieß es aus dem Bildungsministerium zur APA.

An den Schulen werden die Kinder bei Bedarf wie während des Lockdowns betreut. Noch unklar ist, ob es für die Lehrer eine Testpflicht gibt.

Weihnachtsferien verlängert - Keine Testpflicht für Schüler und Eltern

Für Schüler und Eltern gibt es jedenfalls keine Verpflichtung zur Testteilnahme - vor allem Oberstufenschüler sollen aber explizit dazu angesprochen werden. Wer am 7. und 8. Jänner Betreuungsbedarf hat, kann seine Kinder in die Schule schicken. Regulärer Unterricht findet an diesen beiden Tagen aber noch nicht statt.