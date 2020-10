"Lächerlich": Finanzminister Blümel hält Gemeindeförderungen geheim

Eine parlamentarische Anfrage an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bezüglich geleisteter Corona-Hilfen blieb ohne Ergebnis - aus "Datenschutzgründen" nannte dieser die erfragten Gemeinden nicht.

In Österreich wird seit vielen Jahren über mehr Transparenz öffentlicher Stellen diskutiert, welche seltsamen Blüten die Geheimniskrämerei manchmal hervorbringt, zeigt eine parlamentarische Anfrage an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).

SPÖ-Anfrage, welche Gemeinden Corona-Hilfen erhalten hätten

Kollross, selbst Bürgermeister im niederösterreichischen Trumau, zeigt sich über diese Antwort empört und hat einen offenen Brief an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), geschickt. "Hier wird das Interpellationsrecht mehr als nur mit Füßen getreten." Sich auf den Datenschutz zu berufen sei "lächerlich", denn die Finanzen der Gemeinden seien öffentlich, so Kollross.