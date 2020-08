Coronahilfen: ÖVP Wien schießt wieder gegen die Stadt

Die Wiener ÖVP kritisiert die Untätigkeit der Wiener Stadtregierung bezüglich der Gemeindehilfen. "Wien verzichtet auf Projektförderungen", lautet der Vorwurf.

Die Wiener ÖVP kritisiert, dass Wien als einziges Bundesland noch keinen Antrag für die vom Bund in der Coronakrise aufgelegten Gemeindehilfen gestellt hat. "Unsere Stadt braucht jetzt volle Kraft zur Bewältigung der Corona-Krise. Umso unverständlicher ist es, dass Bürgermeister Ludwig auf 238 Millionen Euro aus dem Gemeindepaket verzichtet", so der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch.

Geld für Lift oder Sanierungen

Ideen für Anträge gebe es - zumindest aus Sicht der ÖVP - genug. "Wir haben bereits zahlreiche Projekte auf den Tisch gelegt: Ein zweiter Lift am Stephansplatz, die Sanierung der Sportanlage in der Buchfeldgasse oder eine neue U-Bahn-Station in Döbling", zählte Wölbitsch gegenüber der APA auf.

Die Stadt müsste allerdings in Aktion treten, um an das Fördergeld zu kommen. "Die konkreten Projekte muss die Stadt einreichen. Während das Kommunen in allen Bundesländern bereits eifrig in Anspruch nehmen, verzichtet die Stadt Wien auf diese Projektförderungen. Dabei gäbe es mehr als genug zu tun."

238 Millionen Euro Förderung warten

Bis Ende 2021 können sich die Gemeinden beim Bund insgesamt eine Mrd. Euro abholen. Für Wien ist dabei eine Summe von 238 Mio. Euro vorgesehen. Unterstützt werden damit Projekte, deren Finanzierung entweder wegen der Pandemie wackelt oder die zwischen Juni 2020 und Dezember 2021 neu begonnen werden.

Unterstützt werden die Errichtung oder Sanierung von Kindergärten, Schulen, Sportstätten, Seniorenbetreuungseinrichtungen, Kirchen und anderen Kultureinrichtungen. Auch Investitionen in den Öffentlichen Verkehr, Breitband-Verbindungnen sowie in E-Mobilität und Fotovoltaikanlagen werden gefördert. "Wien hat gerade in diesen Bereichen großen Aufholbedarf und kann hier maßgeblich profitieren", mahnte Wölbitsch abschließend.